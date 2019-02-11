الأمم المتحدة تكشف عن الاحتياطات المالية لتنظيم “داعش” الإرهابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أن الاحتياطات المالية لتنظيم “داعش” الإرهابي تتراوح من 50 إلى 300 مليون دولار.

وقال فورونكوف “بقي لدى داعش احتياطات مالية تتراوح من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار”.

وأشار إلى أنه من بين كل 14 إلى 18 ألف مقاتل من التنظيم في سوريا والعراق، نحو 3 آلاف أجنبي.

وأضاف فورونكوف أن خطر نشاط “داعش” موجود في مناطق مختلفة من العالم “من الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة شمال وغرب وشرق أفريقيا إلى أوروبا ووسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا”.

وجاء في التقرير للأمم المتحدة حول هذا الموضوع أنه “على الرغم من فقدان تنظيم داعش للمناطق وبعض مصادر الإيرادات، ففي نفس الوقت أصبح لديه التزامات أقل، لذلك من المتوقع أن يكون قادر على مواصلة العمليات”

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