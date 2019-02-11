شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم سوداني لادارة مباراة سمبا التنزاني والاهلي المصري والمقرر اقامتها يوم غد الثلاثاء بدار السلام ضمن الجولة الثانية لدوري مجموعات ابطال افريقيا .ويتكون طاقم التحكيم من محمود شانتير وناجي الفاتح ووليد محمد احمد ومن

المنتظر ان يكون الثلاثي وصل الى دار السلام ظهر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الكاف” يختار طاقم تحكيم سوداني لادارة مباراة في دوري ابطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.