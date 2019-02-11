(34) ألف طن متوسط إنتاج الصمغ العربي بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الصمغ الخليج 365 : أعلن مدير غابات شمال كردفان محمدين بابكر محمدين عن تكوين لجنة فنية بالولاية تختص باستزراع الهشاب بمناطق الولاية، وأوضح أن مساحة حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان تقدر بـ(12) مليون فدان، متطرقاً إلى إستراتيجية الولاية في تعمير حزام الصمغ العربي شمال كردفان التي تستهدف إعمار (7) ملايين فدان، محيياً في ختام ورشة فرص وخيارات التكيف مع متغيرات المناخ في حزام الصمغ العربي التي نظمها برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات، جهود المشروع لاختياره ولاية شمال كردفان لعقد الورشة.

واعتبر منسق مشروع إعادة حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان مسعود محمد مسعود أن مشروع الحزام من أهم مشروعات التنمية المستدامة بالولاية، بدأ في 2016، وأشار إلى أن اللجنة العليا المكونة بالمركز تتسق مع الخطة الإستراتيجية، وأبان أن المشروع اختار محليتي شيكان وأم دم حاج أحمد لتنفيذ التجربة الأولى، وتوقع أن تزيد التغطية الشجرية ومكافحة التصحر وزيادة الإنتاج، وأشار إلى أن المشروع حقق العديد من الإنجازات، منها توفير الخدمات وتطبيق الحزم التقنية، بالإضافة إلى محور الخدمات المساندة لحياة الإنسان ومحور السياسات والتشريعات، وأكد أن متوسط إنتاج موسم هذا العام (34) ألف طن بالولاية من محصول الصمغ العربي، ودعا إلى ضرورة تكوين وتسجيل الجمعيات للاستفادة من خدمات التمويل والتقانات الحديثة.

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