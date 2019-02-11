الإمام الصادق المهدي : بعد “دخان المَرقه ” و “البوخه” و “الوجع” و “الولادة” يصل “الإجهاض “

تندر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بمصطلحات السيد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، في وصفه للإحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية، والمطالبة برحيل النظام. ففي مؤتمره الصحفي الذي عقده في بدايات الاحتجاجات وصفها بـ”دُخان المَرَقة”، قائلاً: “نحنا نشاطنا متواصل ما زي ناس “دُخان المَرقة”” بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”. وأوضح قائلاً: “دخان المرقة ده بتعملو الست المابتدخن في بيتها طوالي بتدخن لمن تكون مارقة، لكن نحنا بوختنا مستمرة”. Advertisements وأوضح : نحن مؤيدينا متحمسين من زمان ما زي ناس “دخان المَرقه” زي المرأة الما بتتدخن طوالي وبتتدخن لمن تمرق لمناسبة بس، نحن بنتدخن من زمان وبوختنا شغالة طوالي. ثم أشيع عنه بعدها، حديثاً لخاصته، قال فيه “أن الحاصل ده ما وجع ولادة” أي أن هذه المظاهرات لن تفض إلى تغيير، وإن كان مكتبه قد نفى ذلك لاحقاً، ولكنه اليوم جاء بوصف مُشابهه لم يخرج من دائرة “البوخه والوجع و الولادة، إذا صرح أن ″4”: ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺪ (ﺗﺠﻬﺾ) ﺍﻟمظاهرات، الأمر الذي أثار تعليقات رواد مواقع التواصل من جديد، إذ علق أحدهم: تاني رجعنا لمستشفى الدايات دي الله يحلنا و”عقبال السمايه يارب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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