بكري يوجه “النيل الأزرق” بالاهتمام بمعاش الناس

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، ولاية النيل الأزرق بالاهتمام بمعاش الناس وتكثيف مراكز البيع المخفض في محليات الولاية كافة، ووضع خطة للموسم الزراعي الجديد.
ودعا بكري خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، والي النيل الأزرق خالد حسين محمد، لزيادة الرقعة الزراعية واستخدام التقانات الحديثة وتمويل المزارعين والاهتمام بالاستزراع السمكي والثروة السمكية.
وقال الوالي في تصريحات عقب اللقاء إنه أطلع النائب الأول على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالولاية، مؤكداً أن ولايته تشهد استقراراً أمنياً، مما انعكس إيجاباً على الموسم الزراعي.
وأضاف خالد أن حكومته تبذل مجهوداً مقدراً لبرنامج العودة الطوعية وتقديم مواد الإيواء للقادمين من دول الجوار “إثيوبيا، والجنوب”.
وأشار والي النيل الأزرق بحسب شبكة الشروق – إلى أنه قدم للنائب الأول تنويراً عن جهود لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة والبدء في الجمع القسري للسلاح.
وقدم الدعوة للنائب الأول لزيارة الولاية ومشاركته في احتفال الحصاد وتشريف جلسة صندوق إعمار النيل الأزرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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