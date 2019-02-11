الصحة تنفي وجود 300 جثة بمشرحة “الأكاديمي”

نفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، يوم الإثنين، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود 300 جثة بمشرحة المستشفى الأكاديمي لأشخاص مجهولي الهوية، وأشارت إلى أن ما تردد عار من الصحة وأن سعة المشرحة لا تتجاوز 26 جثة.
وحذرت الوزارة في تعميم صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء من مغبة إطلاق الشائعات، بدون التأكد من صحتها، لافتة إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس يطلقون شائعات جزاف تسبب الهلع للأسر والمجتمع.
وأكد التعميم خلو مشارح الولاية من أي جثث، وأضافت أن المواطن السوداني أصبح على قدر عالٍ من الوعي والمعرفة.
من جهته، قال مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.هشام زين العابدين، إن سعة مشرحة مستشفى الأكاديمي لا تتجاوز 26 جثة، نافياً وجود أي أثر لتلك الجثث التي تتحدث عنها وسائط التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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