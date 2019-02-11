وزير ديوان الحكم الاتحادي يأمر حكومة ولاية كسلا بالشفافية حول مقتل الاستاذ

أمر وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز حكومة ولاية كسلا بإتمام كافة الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا وأدت لمقتل المعلم بخشم القربة احمد الخير عوض الكريم وطالب بالشفافية في القضية حتي لايتضرر فرد في القضية. وطالب ممتاز خلال لقائه يوم الإثنين والي ولاية كسلا آدم جماع بتكوين لجنة او اليه عليا لإدارة الشأن الاقتصادي بالولاية وشدد علي ضرورة الإهتمام بالتعاونيات ومواقع البيع المخفض للمواطنين ودعا لتكوين الية سياسية يشارك فيها كل الوان الطيف السياسي الموجود بالولاية للعمل علي تجويد الاتصال بالشركات الكبرى والمصانع لتوفير السلع الضرورية للولاية وطالب بمضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس وتذليل كافة المعوقات وتجويد العلاقات التنسيقية بالمؤسسات الأخرى ذات الصلة . من جانبه طالب والي كسلا علي ضرورة توفير السيولة عبر البنوك الموجودة بالولاية حتي يتم صرف مرتبات العاملين بحكومة الولاية وفي جانب التحصيل الدراسي وأكد علي استقرار العام الدراسي وان الترتيبات ممتازة لقيام امتحانات الاساس والشهادة السودانية وطمان الوزير فيما يتعلق بالولاية وخصوصيتها واوضح ان هذه التوجيهات سوف تكون اساسا متينا وبرنامج عمل حكومة ولاية كسلا. وأشار جماع إلي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية بالولاية بجانب مايتعلق بمعاش الناس.

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