وزير ديوان الحكم الاتحادي يأمر حكومة ولاية كسلا بالشفافية حول مقتل الاستاذ

من جانبه طالب والي كسلا علي ضرورة توفير السيولة عبر البنوك الموجودة بالولاية حتي يتم صرف مرتبات العاملين بحكومة الولاية وفي جانب التحصيل الدراسي وأكد علي استقرار العام الدراسي وان الترتيبات ممتازة لقيام امتحانات الاساس والشهادة السودانية وطمان الوزير فيما يتعلق بالولاية وخصوصيتها واوضح ان هذه التوجيهات سوف تكون اساسا متينا وبرنامج عمل حكومة ولاية كسلا.
وأشار جماع إلي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية بالولاية بجانب مايتعلق بمعاش الناس.
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