"منطقة لوجستية" لتبادل البضائع بين السودان ومصر

قال وزير النقل المصري د. هشام عرفات، الإثنين، إن محطة السد العالي ستتحول إلى منطقة لوجستية مهمة لتبادل البضائع بين مصر والسودان، لتقليل نقل الحاويات عبر الطرق السريعة واستبدالها بالسكة الحديد، تشمل تجديد المحطة وتزويدها بعربات جديدة مخصصة للحاويات.
وأشار الوزير المصري خلال جولة تفقدية بمحطة السد العالي بمحافظة أسوان، إلى أن محطة السد العالي لنقل البضائع والركاب نجحت في نقل حاويات بإجمالي 251 حاوية بوزن يصل إلى 14400 طن، خلال الفترة من مارس العام الماضي وحتى شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن الحاويات تم نقلها من ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان.
واستمع الوزير لشرح من م. حسين الرشيدي رئيس هيئة السكة الحديد للمنطقة الجنوبية، حول محطة السد العالي وخطة تطويرها.
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