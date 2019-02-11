الهلال يؤدي اليوم مرانه الرئيسي لمواجهة ناكانا الزامبي 11 فبراير، 2019

يعقد فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر اليوم في مدينة كيتوي الزامبية مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة فريق ناكانا الزامبي عصر بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية” حيث سيضع التونسي إراد الزعفوري خلال مران اليوم العناوين التكتيكية الرئيسية تأهباً لمواجه ناكانا من خلال إخضاع جميع اللاعبين لتدريبات تكتيكية قوية في ملعب المباراة، كما سيطمئن الزعفوري وطاقمه المساعد على جاهزية التشكيلة اللأساسية لمواجهة الأربعاء، في حين سيخضع ثلاثي حراسة المرمى (يونس الطيب، جمال سالم، جمعة جينارو) لتمارين متنوعة تحت إشراف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك، وستكون هنالك تقسيمة تكتيكية قوية بين المرشح والمرابط يتوقع ان تشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين عناصر الأزرق.

في حين تقرر أن يختتم الهلال تمارينه التحضيرية عصر يوم غدٍ الثلاثاء في نفس توقيت المباراة، فيما سينعقد ظهر نفس اليوم الاجتماع التقليدي الفني بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم وممثلي الفريقين معاً.

أبوعاقلة: تصريحات مدرب ناكانا لا تعنينا وسنسعد محبينا

أكد متوسط ميدان فريق الهلال اللاعب الدولي أبوعاقلة عبد الله جاهزيتهم القصوى كلاعبين لمواجهة فريق ناكانا الزامبي عصر بعد غد الأربعاء في ثاني جولات الأزرق في مرحلة المجموعات بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وقال أبوعاقلة إن استعداداتهم كلاعبين للمواجهة قد بلغت ذروتها لا سيما وأن الأزرق يخطط للاحتفاظ بصدارة ترتيب المجموعة الإفريقية. وعلق أبوعاقلة على تصريحات مدرب ناكانا الزامبي الذي توعد الهلال بالخسارة، قائلاً: تصريحات مدرب ناكانا لا تعنينا في شيء، قد يصرح للإعلام من أجل كسب التعاطف الجماهيري أو مضاعفة التحدي بالنسبة إلى لاعبيه، علمت أنه صرح بأن الفوز على الهلال أو الموت، كرة القدم ليست حرباً وإنما لعبة تمنح الانتصار لمن يقدم أفضل أداء داخل المستطيل الأخضر، هذا هو دافعنا كلاعبين كما أننا وصلنا لزامبيا برغبة تحقيق الانتصار على الفريق الزامبي والخروج بنتيجة إيجابية تسعد قاعدتنا الجماهيرية، وفي سبيل تحقيق ذلك الأمر لن ندخر جهداً داخل الملعب يوم الأربعاء.

بعثة هلال السودان تصل زامبيا

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الزامبية لوساكا عبر الخطوط الإثيوبية بعد رحلة طويلة بدأت فجر الأحد من الخرطوم إلى أديس أبابا ومنها إلى عاصمة زامبيا في رحلة استغرقت حوالي (6) ساعات لتصل بعثة الهلال بسلام إلى زامبيا ولم تواجه البعثة صعوبات كبيرة في الدخول حيث كان في استقبالها السفير وأعضاء السفارة السودانية إلى جانب رئيس الجالية السودانية في لوساكا، وقد حلت بعثة الهلال بفندق “ميسان” حيث خلد اللاعبون لقسط قليل من الراحة قبل أداء مران تكتيكي خفيف لتفكيك العضلات، فيما ستغادر البعثة صباح اليوم الإثنين إلى مدينة اندولا لحين تقرير الملعب الذي سيستضيف مباراة الهلال ومضيفه فريق ناكانا الزامبي في بطولة الكونفيدرالية عصر الأربعاء المقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن بعثة الهلال تضم (37) شخصاً من بينهم (24) لاعباً إضافة للجهازين الفني والإداري.

ناكانا الزامبي يحرج الهلال

أرسل اتحاد الكرة الزامبي خطابًا مربكًا الجمعة الماضية لنادي الهلال، عن طريق الاتحاد السوداني، يتعلق بكيفية تنقل الفريق، من العاصمة لوساكا إلى مدينتي أندولا وكيتوي، عندما يتوجه للقاء فريقي زيسكو ونكانا، بالجولتين الثانية والثالثة لدور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي خطاباته السابقة لنادي نكانا، قال الهلال إنه يريد الوصول إلى العاصمة لوساكا، يوم 10 فبراير/شباط الجاري، والمكوث بها ليوم واحد، ثم المغادرة بالطائرة إلى أندولا والإقامة هناك، قبل مواجهة نكانا يوم 13 من نفس الشهر.

لكن في الخطاب الذي ورد لاتحاد الكرة، فاجأ الاتحاد الزامبي النادي الأزرق، بأنه يجب أن يغادر السودان مباشرةً إلى مدينة أندولا، دون الحاجة إلى البقاء في العاصمة لوساكا التي وصلتها البعثة الزرقاء أمس، وتعارض مضمون خطاب الاتحاد الزامبي، مع ترتيبات سفر الهلال الذي وصلت بعثته بالفعل إلى لوساكا، قبل التوجه لأندولا اليوم، وكان الهلال قد طالب نكانا في خطاباته السابقة، بالالتزام بلائحة البطولة، التي تمنح الفريق السوداني الحق في السفر بالطائرة، إلى مدينة أندولا، لأنها تبعد أكثر من 500 كيلو متر عن لوساكا ويتضح من خطاب الاتحاد الزامبي، أن نكانا تنصل من نقل الهلال بالطائرة، من لوساكا إلى أندولا في حين أفاد الجنرال حسن محمد صالح حتى ساعة متأخرة أمس عن أنهم لا يزالون يجهلون مقر إقامة المباراة عصر الأربعاء..!!