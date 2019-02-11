الحزب الحاكم يرفض مبادرات تدعوا لتكوين حكومة انتقالية

قال مساعد الرئيس السوداني، د. فيصل حسن ابراهيم، أن الحزب الحاكم، لن يقبل بالمبادرات المطروحة لتكوين حكومة انتقالية للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد.

وأضاف مخاطبا حشداً جماهيريا بولاية غرب دارفور، اليوم (الاثنين) ان التغيير لايتم بالمظاهرات والشعارات والتخريب وتنفيذ الاجندات الخارجية.

وتابع فيصل الذي يشغل نائب رئيس الحزب الحاكم للشئون التنظيمية: "أن الشعب السوداني، هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات المزمع اجراؤها في 2020"، داعيا الاحزاب السياسية الى تقديم برامج سياسية لكسب اصوات الناخبين.

وقال ابراهيم، ان السلام خيار استراتيجي للحكومة، وحث الحركات المسلحة الانضمام الى ركب السلام لأجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة، تطالب برحيل الرئيس عمر البشير ، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.