تفاصيل جديد في قضية نجل الفنانة "حنان بلوبلو"

كشفت مضابط وتحريات الشرطة السودانية كذب المتظاهرين وادعائهم بدهس المدعو آدم محمد احمد حسين (23) سنة بعربة تتبع لجهاز الامن والمخابرات السوداني.



وقالت مصدر شُرطي لـ"سودان سفاري" ان القتيل صُدم مساء الاربعاء بعربة اكسنت بدون لوحات ، بشارع النيل بام درمان قبالة حي ابروف، وتم اسعافه من قبل سائق العربة، وتم فتح بلاغ بالرقم (589) تحت المواد 58/66 (أ) 60/ من قانون المرور، الا ان المتهم لاذ بالفرار قبل ان يكمل اسعاف المصاب.

وكونت مباحث المرور تيماً مشتركاً ضم مع مباحث قسم شرطة مدينة النيل بقيادة نقيب شرطة ، اثمر عن القبض علي المتهم الهارب "معتز بشير جابر" (23) سنة بمنطقة الخدير، حيث ان الجاني هو نجل الفنانة المخضرمة حنان بلوبلو.

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واقر الجاني بارتكابه الجريمة وارشد عن مكان العربة التي تم ضبطها بمنطقة الفتيحاب، وبداخلها آثار دماء بامكان متفرقة داخلها، كما عثرث الشرطة علي زجاجة ويسكي وبنقو داخل شقة المتهم وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 15/أ.

وقال المصدر لـ"سودان سفاري" ان التحريات والاجراءات مستمرة توطئة لتسجيل الاعتراف القضائي، تمهيداً لتقديم المتمهم للمحاكمة.

يُشار الي ان الجاني هو شقيق الفنان الشاب محمد بشير والموسوم بـ"الدولي"، وكان والدته قد قالت انه لم يخبرها بالحادث الا بعد يومين وقد تكتم علي الامر.