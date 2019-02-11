موجز "السودان 365".. رسالة من الجيش للمواطنين

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الجيش السوداني يؤكد انحيازه لأمن الوطن والمواطن

أكدت القوات المسلحة السودانية، انحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم.

وجددت التفافها حول قيادتها وحرصها علي الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلي منزلق الفوضى.

ودعت إلي أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة علي المتربصين.

جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط برتبة النقيب والملازم أول والملازم (اليوم) الاثنين بالأكاديمية العسكرية صباح اليوم، وخاطبه كل من الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع ، والفريق أول د.ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة ، والفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية.

قطر تطالب بـ"تمكين السودان" لتجاوز أزمته

دعت قطر إلى تمكين السودان من ناحية الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية، كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة لإبقائه على قائمة الارهاب، حيث من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة واشنطن برفع اسم السودان، حتى يتسنى له التحرر من القيود.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن عبد الله السليطي دعمهما بلاده الكامل للسودان، خلال جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وتابع "دولة قطر لم تتوان يوما عن دعم السودان"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور برعاية أممية، حيث ظلت قطر شريكا أساسيا لمساعي السلام والتنمية هناك، مشددا على جهود بلاده مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأكد السليطي أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.

الرياض تجدد وقفتها مع حكومة البشير

جدد رئيس مجلس الشورى السعودي د. عبدالله آل الشيخ، وقوف بلاده ودعمها للسودان لتجاوز ما يحيط به من تحديات، والمطالبة برفع اسمه من قائمة الإرهاب، الذي قال إنه لم يكن يوماً مؤيداً أو مشاركاً في أي عمل إرهابي.

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وشدد آل الشيخ في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع للبرلمان العربي، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكافة والوسائل والمقومات.

وأفاد بأن المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بجمهورية السودان الشقيق وشعبه الكريم واقعاً ملموساً، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتأكيده بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وأن المملكة حرصت على المساهمة في دعم وازدهار السودان، حيث قدمت أكثر من 23 مليار ريال قروضاً لمشاريع تنموية، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة.

السودان يبحث استقطاب دعم المانحين لمشروعات البيئة

أكد عبود جابر، وزير الدولة بالمجلس القومى للبيئة، أهمية استقطاب الدعم الخارجى من المانحين الدوليين خاصة مشروعات التعاون الدولي التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. مشيرا الى أن اللقاء يأتي في إطار مسئولية المجلس تجاه البيئة والحفاظ عليها.

وبحث وزير الدولة بالمجلس لدى لقائه بعثة البنك الدولي برئاسة، تريزا هارت، رئيس فريق العمل بواشنطن، مجالات البيئة المختلفة خاصة مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأفاد جابر ان اللقاء ناقش تجهيزات المرحلة الثالثة لمشروع الإدارة العامة للموارد الطبيعية بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية.

ووجه الوزير إدارة المشروع والمجلس بالمتابعة، وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل "الخرطوم والقضارف والمناطق المتأثرة بتغير المناخ"، وقال إنه لابد من أن تتكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات والمجتمع للحفاظ على البيئة.

وأكد أن المجلس القومي للبيئة لديه رؤية واضحة لمعالجة قضايا البيئة بالبلاد وملزم بتحقيق أهدافها حماية للموارد الطبيعية.

وأضاف أن السيدة تريزا هارت رئيسة بعثه العمل بواشنطن أكدت استمرارية دعم البنك الدولي للمشروع من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة.

الشروع في تخطيط قري تاريخية بالخرطوم

حدّدت وزارة التخطيط العمراني، 8 قرى للمسح الشامل، وتشمل قرى "عد بابكر والسمرة ورام الله" بشرق النيل و"أم رباح" بجبل أولياء و"جادين" بأمدرمان و"الزاكياب" ببحري و"قوز نفيسة" بمحلية كرري.

ووقف اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع تخطيط القرى، الأحد برئاسة وزير التخطيط العمراني، محمد حسن الحضري، على سير العمل حيث تقوم الوزارة بأعمال مسح شامل للقرى الخاضعة للتخطيط من خلال 8 فرق عمل.

ويشارك في عمليات المسح المختصون في مصلحة الأراضي والإدارة العامة للمساحة والإدارة العامة للتخطيط ومجندي الخدمة الوطنية، وذلك بعد الاتفاق مع المحليات على تحديد أولويات القرى المستهدفة.

وأكد وزير التخطيط العمراني، أن مشروع تنظيم القرى يجد الدعم والمساندة من حكومة الولاية ويحظى بمتابعة لصيقة من والي الخرطوم، وترحيباً كبيراً من معتمدي المحليات ومن كافة المواطنين.

وقال مدير عام الأراضي، محمد الشيخ إن فرق العمل الميداني بدأت أعمالها بجدية وفق الموعد المضروب بعد أن تم توفير كافة المعينات المطلوبة، مشيراً إلى إخضاع مجندي الخدمة الوطنية لدورة تدريبية على أعمال المسح الاجتماعي للقرى المستهدفة.

وأعلن الشيخ أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المعتمدين ونواب الدوائر والقيادات المحلية، وأشار مدير عام الأراضي إلى الترحيب الكبير من المواطنين بأعمال التخطيط، بحسبان أنها تحقق فوائد جمة لسكان القرى.