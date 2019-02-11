روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بإدلب

نقلت وكالة الإعلام الروسية بياناً مشتركاً لوزيري الدفاع الروسي والتركي، أعلنا فيه الاتفاق في محادثات اليوم الإثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.
وقالت الوكالة، إن البيان الذي نشر بعد محادثات الوزيرين في أنقرة تطرق إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تحديداً لضمان الأمن في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب".
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