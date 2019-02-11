الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بإدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

نقلت وكالة الإعلام الروسية بياناً مشتركاً لوزيري الدفاع الروسي والتركي، أعلنا فيه الاتفاق في محادثات اليوم الإثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

 

وقالت الوكالة، إن البيان الذي نشر بعد محادثات الوزيرين في أنقرة تطرق إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تحديداً لضمان الأمن في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا