لجنة تسيير جديدة لنادي هلال كادوقلي

أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية جنوب كردفان قراراً بتكوين لجنة تسيير لنادي هلال كادوقلي برئاسة محمد مركز كوكو. عميد مصطفي عثمان نائبا للرئيس. مريخة الضو أمينا عاما. صلاح جلال أمينا للمال. وعضوية كل من الفريق محمد عبد الرحيم. العقيد فرح محجوب فرح. مقدم بدوي على الطيب. بثينة خليفة ممثلا لمراءة. كمال أحمد رحمة. معاوية حسن. الشيخ ضو البيت. حامد الغزالي. فاروق رحمة مزمل مصطفي. وسيباشر المجلس أعماله للإشراف على الفريق والإعداد للجمعية العمومية. يذكر أن هلال كادوقلي ينافس على الصعود لدوري النخبة من فرق المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وتبقت له ثلاث مباريات سيكون مُطالباً بالفوز فيها حتى يتمكن من الصعود للنخبة.

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