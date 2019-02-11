انخفاض كبير للتضخم في السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان؛ أن التضخم سجل انخفاضا كبيرا في يناير الماضي الى ٤٣،٤٥٪، مقارنة ب ٧٢،٩٤٪ في ديسمبر الماضي.
وعزا ذلك الى انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات والخدمات.
واشار الى ان التضخم في المناطق الحضرية سجل انخفاضا بلغ ٤١،٥٨٪، بينما كان ٦٨،٢٥٪، كما انخفض في المناطق الريفية الى ٤٤،٦٢٪، مقابل ٧٦،٨١٪.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثامن، ويطالب المتظاهرين برحيل الرئيس البشير عن السلطة.
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