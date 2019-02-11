انخفاض كبير للتضخم في السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان؛ أن التضخم سجل انخفاضا كبيرا في يناير الماضي الى ٤٣،٤٥٪؜، مقارنة ب ٧٢،٩٤٪؜ في ديسمبر الماضي.

وعزا ذلك الى انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات والخدمات.

واشار الى ان التضخم في المناطق الحضرية سجل انخفاضا بلغ ٤١،٥٨٪؜، بينما كان ٦٨،٢٥٪؜، كما انخفض في المناطق الريفية الى ٤٤،٦٢٪؜، مقابل ٧٦،٨١٪؜.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثامن، ويطالب المتظاهرين برحيل الرئيس البشير عن السلطة.