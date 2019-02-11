وزارة النفط تناشد المواطنين استخراج كارت الوقود

طالبت وزارة النفط والغاز في السودان، اصحاب الشاحنات ومركبات النقل الكبيرة والصغيرة، لاستكمال إجراءات تسجيل كرت صرف الوقود بالخرطوم والولايات، مؤكدة انسياب المواد البترولية. وقالت ان هذه الإجراءات لمكافحة تهريب المواد البترولية ومحاربة السوق السوداء حتى تضمن لكل مواطن حقه في الوقود.

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