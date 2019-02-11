نائب رئيس الاتحاد العربي يشرف مباراة المريخ والمولودية

يشرف الجزائري محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات مباراة المريخ ومولودية الجزائر السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
وحسب صحف رياضية فإن روراوة سيصل إلى الخرطوم مساء الخميس المقبل على أن يحضر في يوم الجمعة نائب الأمين العام للاتحاد العربي السعودي مبارك الضفيان.
يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر.
وسيواجه المتأهل من مباراة المريخ والمولودية فريق النجم الساحلي التونسي بعد تأهله على حساب الرجاء المغربي.
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