قرار الاستئنافات يفجّر أزمة كبرى حول مباراة الأمل وهلال الأبيض

تفجرت أزمة كبرى بين اللجنة المنظمة للمسابقات ونادي الأمل عطبرة على خلفية قرار الاستئنافات بإيقاف تنفيذ قرار لجنة الانضباط الخاص بأداء الأمل عطبرة لمباراته أمام هلال الأبيض بدون جمهور على ملعب عطبرة والذي أدى إلى إصدار لجنة الأمن بالولاية قراراً بإلغاء المباراة لتتجه اللجنة المنظمة لتحويل المباراة المعنية لإستاد الخرطوم.

وقال الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات إنهم غير معنيين في اللجنة بقرار الاستئنافات خاصةً أنه يشير إلى المباراة كانت على ملعب عطبرة وليس المباراة التي ستُقام في إستاد الخرطوم مساء الغد.

ولم يتفق رمزي يحيي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات مع تصريحات الفاتح باني وأبان أن قرار الاستئنافات ملزم.

وبدوره اعتبر رئيس الأمل عطبرة مولانا جمال حسن سعيد أن قرار الاستئنافات ملزم للجنة المسابقات ويؤكد على عدم قيام المباراة سواء في عطبرة أو الخرطوم مبيناً أنهم لن يحضروا لملعب المباراة غداً.