بريطانيا وسويسرا تتفقان على التجارة بعد بريكست

وقعت بريطانيا وسويسرا، اليوم الإثنين، اتفاقاً للحفاظ على علاقاتهما التجارية، إذا خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق مع بروكسل.

ووقع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، ووزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين، اتفاقاً للتجارة البينية في برن، اليوم الإثنين.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان: "هذا الاتفاق الجديد يرسي الأسس للطرفين لمواصلة علاقتهما الاقتصادية والتجارية القوية فور خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

ولا تنتمي سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقاتها مع بريطانيا قائمة على أساس اتفاقات ثنائية بين برن والاتحاد.

وإذا اتفقت لندن وبروكسل على خروج منظم من الاتحاد، سيستمر تطبيق الاتفاقات الثنائية بين سويسرا وبريطانيا حتى نهاية المرحلة الانتقالية، حسب البيان.

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ولكن إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، فإن هذه الاتفاقات لن تسري على العلاقات السويسرية البريطانية، وستحل محلها اتفاقات ثنائية جديدة.

وجاء في البيان أيضاً "إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس(آذار) دون اتفاق، سيبدأ العمل بهذه الاتفاقات على أسس انتقالية ابتداءً من 30 مارس(آذار) 2019".

وتعد بريطانيا حالياً أكبر شريك تجاري لسويسرا.التي تعتبر خامس شريك تصدير لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

ووقعت برن ولندن مجموعة من الاتفاقات لزيادة التعاون بينهما في قطاعات النقل البري، والجوي، والتأمين.

كما وقعتا اتفاقات للحفاظ على حقوق نحو 43 ألف بريطاني في سويسرا، و35 ألف سويسري في بريطانيا، بعد بريكست.