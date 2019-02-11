الصادق الهادي: يصف شعارات (تسقط بس)و(تعقد بس) بالعمياء

وصف رئيس حزب الامة وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور الصادق الهادي المهدي عدم إعطاء الشباب لأدوار تليق بهم داخل مؤسسات المجتمع والدولة بالتقصير والعجز ،

وقال ان الجميع أختصر الشباب في مجاراتهم للموضة والبنطال الجينز و"سبسبة الشعر " والحوامة ، واكد ان ذلك خطاء كبير ستدفع الاحزاب والدولة ثمنه الكثير من الفواتير السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ووصف المهدي خلال مخاطبته يوم الإثنين لقاء قوي الحوار الوطني بحكومة ولاية النيل الأبيض شعارات (تسقط بس)و(تعقد بس) بالعمياء وأوضح أنها لن تؤدي الى نتيجة واضاف لا حوجة لغالب او مغلوب ،واضاف ليبقي الوطن وشدد علي ضرورة العمل لرفعته جميعا ، ودعا لحوار شبابي بين فئاتهم ومكوناتهم الثقافية والفنية.

من جهته اكد والى النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركه تماسك الجبهة الوطنية والسياسية بالولاية من خلال تقديمها لعدد من المبادرات الاقتصادية والسياسية واشار الي التزامها بالثوابت الوطنية.