كشف وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم ابراهيم آدم إبراهيم الدليل عن إنشاء وحدة كاملة للتغذية المدرسية بالوزارة وأكد ان توفير الوجبة المدرسية يسهم في استقرار العملية التعليمية.
وقال الدليل خلال مخاطبته يوم الإثنين ورشة إستراتيجية التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي إن التغذية المدرسية تم اعتمادها وتضمينها في موازنة الدولة للعام 2019م، وشدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
يذكر ان الوزارة تعمل على وضع برنامج يعتمد على الفلاحة لتكون هناك مدارس منتجة تسهم في توفير التغذية محليا بجانب تقديم وجبة كاملة للتلاميذ.
كانت هذه تفاصيل خبر الدليل:توفير الوجبة المدرسية يسهم في استقرار العملية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.