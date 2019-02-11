الدليل:توفير الوجبة المدرسية يسهم في استقرار العملية التعليمية

كشف وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم ابراهيم آدم إبراهيم الدليل عن إنشاء وحدة كاملة للتغذية المدرسية بالوزارة وأكد ان توفير الوجبة المدرسية يسهم في استقرار العملية التعليمية.

وقال الدليل خلال مخاطبته يوم الإثنين ورشة إستراتيجية التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي إن التغذية المدرسية تم اعتمادها وتضمينها في موازنة الدولة للعام 2019م، وشدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.

يذكر ان الوزارة تعمل على وضع برنامج يعتمد على الفلاحة لتكون هناك مدارس منتجة تسهم في توفير التغذية محليا بجانب تقديم وجبة كاملة للتلاميذ.