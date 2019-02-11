الصين تحتل المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي في شراء العقارات الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تصدر الصينيون قائمة أكثر الدول شراء في سوق العقارات الأمريكية، خلال العام المنصرم 2018، وذلك للعام السادس على التوالي.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن تصدر الصين في الشراء بسوق العقارات الأمريكية جاء من حيث عدد الوحدات وقيمة المساكن المشتراة، بحسب تقرير الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في الصين لعام 2018، الذي نقلته وكالة “شينخوا”.

واشترى الصينيون ممتلكات سكنية بما يقدر بـ30.4 مليار دولار، في الولايات المتحدة خلال العام الماضي. من جانبها قالت بي تشين، وهي سمسارة عقارات في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا: “تقليديا، كان المشترون الصينيون يشترون المنازل الراقية كلها نقدا، ولكنهم هذه الأيام يبحثون بشكل متزايد عن عقارات أقل سعرا”.

وأشارت إلى أن المزيد من المشترين من الطبقة المتوسطة من الصين، يدخلون السوق ويستخدمون الرهون العقارية في كثير من الأحيان لتمويل مثل هذه المشتريات، مضيفة أن العديد من المقرضين في منطقة خليج سان فرنسيسكو، يلبون الآن على وجه التحديد طلبات المشترين الصينيين.

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