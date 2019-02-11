شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بعث أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئیس الإیراني حسن روحاني.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”: “بعث أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، ببرقیة تهنئة إلی رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حسن روحاني بمناسبة الذكری الأربعین لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران”.

كما بعث نائب أمیر قطر الشیخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ببرقیة تهنئة إلی روحاني، هنأه فیها بمناسبة ذكری الیوم الوطنی الإیراني.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقائه مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الشهر الماضي، إن “تركيا وإيران والعراق جزء مهم من الإقليم، ويجب بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى، ونحن بحاجة لبناء علاقات مع دول المنطقة، وهذا ليس حصريا بسب أزمة الحصار، بل هذا جزء من استراتيجية قطر للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم”.

وتابع: “يران تعتبر جزءا من جغرافيتنا، وجار لنا، ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون جميعا معها في حوار إيجابي وبناء لحل القضية المحورية للأمن الإقليمي”. وأردف “من المهم التعامل مع جميع هذه الدول (تركيا والعراق وإيران)”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمیر دولة قطر يوجه رسالة إلی الرئیس الإیراني حسن روحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.