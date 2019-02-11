الخارجية الروسية:مصرون على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إصرار بلاده على انسحاب الولايات المتحدة بشكل كامل من سوريا.

وقال ريابكوف للصحفيين: “نحن نصر على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة ما وعدت به، وبالتحديد الانسحاب الكامل من سوريا، وإنهاء وجودها العسكري هناك”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ أيام، أنه لحل مشكلة مخيم الركبان يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير القانوني على الأراضي السورية.

من جهته كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أعلن اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن تبدأ واشنطن خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال: “احتمال بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع وذلك اعتمادا على الأوضاع على الأرض”. سبوتنيك

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