قائد الحرس الثوري الإيراني: “سنمحو تل أبيب من الوجود” إذا شنت أمريكا هجوما علينا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن إيران ستمحو مدن إسرائيل من وجه الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

قال يد الله جواني، نائب قائد الحرس الثوري، في تجمع حاشد للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية:

“لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل أصولها الدفاعية والعسكرية. لكن إذا هاجمونا، فسوف ندمر تل أبيب وحيفا ونمحوهما من على الأرض”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة بمشاركة جماهيرية مليونية في العاصمة طهران وكافة أنحاء البلاد للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة ودخول الجمهورية في إيران عقدها الخامس.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن “مشاركة الشعب في مسيرات الذكرى الأربعين للثورة كان ردا قويا على الكاذب ترامب”.

وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، أضاف العميد حاتمي أن “العالم اليوم يشهد القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيكون حضور الشعب الإيراني في هذه المسيرات ردا قاسيا على الكاذب ترامب”.

وأردف وزير الدفاع الإيراني أن “على أمريكا وإسرائيل وكل وسطائهم في العالم أن يأخذوا مؤامراتهم ويرحلوا لأنهم سيشهدوا فشلهم في إيران والمنطقة”.

من جانبه قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الاثنين، إن اقتدار وقوة إيران رهينان بالتواجد الجماهيري في ساحات الثورة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية طالما تركت تاثيرها علي العالم برصيدها الشعبي.

وصرح بأن الجمهورية الإسلامية طالما تركت تاثيرا علي العالم بفضل خلفيتها الشعبية، وقال إن “الثورة مدينة الي الشعب الذي يلتف حول الولي الفقيه و تشق طريقها نحو التقدم و تواصل طريقها بقوة اكثر من اي وقت مضى”.

وتابع: تواجد الجيل الثالث والرابع من الثورة الإسلامية في الساحة يثبت استحالة إيقاف هذه الحركة الشعبية العظيمة، مؤكدا أنه “لا توجد قدرة في العالم قادرة على تغيير نهجنا هذا”.