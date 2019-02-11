جددت القوات المسلحة التاكيد علي إنحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية ارواحهم وممتلكاتهم ، واكدت التفافها حول قيادتها وحرصها علي الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد الي منزلق الفوضى ،ودعت الي أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة علي المتربصين

وخاطب وزير الدفاع الفريق اول ركن عوض بن عوف ورئيس الاركان المشتركة الفريق اول د. كمال عبد المعروف بجانب رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن عبدالفتاح برهان اللقاء التنويري للضباط برتبة النقيب والملازم أول والملازم امتدادا للتنويرات السابقة , والذي انعقد بأكاديمية نميري العسكرية يوم الإثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش : منحازون لأمن الوطن وسلامة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.