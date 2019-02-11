تعاون ثقافي سياحي بين السودان وتنزانيا

استقبلت وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار سمية إدريس أكد، سفير تنزانيا لدى السودان سليم كومبو حاج، بحضور نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة محمد جبارة، في لقاء بحث التعاون المشترك في المجال السياحي والآثاري. ويأتي اللقاء الذي تم، يوم الإثنين، في إطار الانفتاح على القارة الأفريقية، والتعاون المشترك في المجال الثقافي والسياحي والآثاري.

وثمنت الوزيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، معتبرة تنزانيا من الدول الرائدة في السياحة، كما وعدت بالتعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير التنزاني على العلاقات المتميزة بين البلدين، داعياً للتبادل الثقافي بين السودان وتنزانيا وتدعيمها بمذكرة تفاهم حتى تعم الفائدة.

واعتبر كومبو السودان من الدول العظمى بأفريقيا ويزخر بإمكانات واسعة لاسيما في السياحة والآثار.

