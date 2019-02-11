روسيا: علاقاتنا مع الخرطوم تشهد صعوداً في الحوار الإستراتيجي والتعاون العسكري

وقال جيلتوف في تصريح لـ(smc) إن روسيا تعتز بعلاقاتها وتعاونها المثمر مع السودان في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والسياسية، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية لدى قيادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوطين أواصر الصداقة والتعاون المثمر بين الخرطوم وموسكو حتى تحقق الشراكة الإستراتيجية خدمة لمصلحة شعبي البلدين.
وكشف السفير الروسي عن وجود لجنة للتشاور السياسي بين البلدين تعقد إجتماعاتها بالتناوب بالخرطوم وموسكو برئاسة نائب رئيس الخارجية الروسي ووزير الدولة بالخارجية السوداني.
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