وزير النقل المصري: ندرس تعميق أواصر التعاون مع السودان

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، إن الرئيسين المصري والسوداني وجها بسرعة ربط البلدين بشبكة سكك حديدية، مضيفا أنهم يدرسون تعميق أواصر التعاون مع السودان في مجال النقل.

وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حوالي 600 كيلو متر من السكك الحديدية ستربط بين البلدين، وهناك مكتب استشاري يدرس المشروع، منوها بأنهم يبحثون سبل تعزيز النقل النهري بين البلدين.

وأضاف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن النقل هو عماد الحركة الاقتصادية، ويعد النقل النهري هو الأرص، فتكلفة نقل الطن عن طريق النقل النهري تمثل ثلث تكلفة نقله على الطريق.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان، بتفقد محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، الذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا المشروع من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرق بالغرب، حيث يساعد في تنمية المحافظة، ونعمل حاليًا على أن يكون هناك كوبري كل 25 كم لربط الشرق بالغرب، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر؛ فهذه محاور تنمية حقيقية، معلنًا أنه خلال أسابيع سيتم وضع حجر أساس محور جديد على النيل في دراو.

وتوقف رئيس الوزراء والوزراء المرافقون له أعلى المحور الجاري تنفيذه، واستمع إلى شرحٍ من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول الموقف التنفيذي لهذا المحور المروري المهم، والذي أشار إلى أن مشروع محور كلابشة، يتضمن تنفيذ كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية، و5 أنفاق، بإجمالي طول 24كم وتصل التكلفة الإجمالية لتنفيذه نحو 800 مليون جنيه، ويبلغ معدل تنفيذه نحو 75% ومن المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2019.