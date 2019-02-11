وزير النقل السوداني: أسوان ستكون معبرا لأفريقيا

قال حاتم السر علي، وزير النقل السوداني، إن زيارته لمصر تأتي في إطار العلاقات المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل، إضافة إلى رغبتنا في أن تكون أسوان منطقة لوجيستية حقيقية ومعبرا ومدخلا لأفريقيا من خلال السودان.

وأضاف السر علي، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نعمل على سرعة الانتهاء من الربط في مجال السكك الحديدية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شدد ووجّه وزيرى النقل المصرى والسودانى، بضرورة الإسراع من الدراسات الخاصة لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان فى أسرع وقت ممكن.

