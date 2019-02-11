وأضاف السر علي، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نعمل على سرعة الانتهاء من الربط في مجال السكك الحديدية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شدد ووجّه وزيرى النقل المصرى والسودانى، بضرورة الإسراع من الدراسات الخاصة لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان فى أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل السوداني: أسوان ستكون معبرا لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.