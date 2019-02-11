هلال الأبيض: هناك من يسعي لتشويه صورة والي كردفان

اخبار الخليج 365 365/ قال نادي هلال الأبيض، أن هناك جهات تسعى إلى تشويه صورة راعي الفريق والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، وأن الرد على استهدافه سيكون داخل الملعب.

وأكد نائب رئيس القطاع الرياضي محمد عبيد في تصريحات خاصة، إن والي الولاية تعرّض لإساءات بسبب قرار اتحاد الكرة بحرمان جماهير الأمل عطبرة من دخول المباراة.

وأضاف” نحترم نادي الأمل عطبرة، ولكّن القائمين على أمره أدخلونا في أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل”.

وأكّد نائب القطاع الرياضي محمد عبيد أن أحمد هارون قدّم الكثير للرياضة ودعمها من أجلّ تطويرها.

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وأردف” هناك من يريد تشويه صورة والي شمال كردفان ويتحدث عن تدخلات سياسية في الرياضة ولكّن يجب أن يعلموا أن هارون دعم تطوير الكرة في السودان”.

ونشبت حرب باردة بين الأمل عطبرة وهلال الأبيض بسبب قرار صادر من اتحاد الكرة بحرمان الجماهير من دخول اللقاء.

وكان اتحاد الكرة قد حوّل مباراة الأمل وهلال الأبيض إلى الخرطوم بسبب قرار لجنة أمن الولاية بإلغاء قيام المباراة بعطبرة.