الجيش السوداني يؤكد انحيازه لأمن الوطن والمواطن..(صور)

أكدت القوات المسلحة السودانية، انحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم. وجددت التفافها حول قيادتها وحرصها علي الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلي منزلق الفوضى. Advertisements ودعت إلي أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة علي المتربصين. جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط برتبة النقيب والملازم أول والملازم (اليوم) الاثنين بالأكاديمية العسكرية صباح اليوم، وخاطبه كل من الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع ، والفريق أول د.ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة ، والفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية.

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