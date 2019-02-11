العملات المزورة "سرطان" في السودان (تقرير)

تعتبر العملات المزورة في السودان، بمثابة السرطان، بسبب عدم القدرة على الحد من تداولها في أسواق المال.

ويعد تداول عملة مزيفة من أخطر الجرائم الاقتصادية، ورغم انخفاض معدلات انتشار العملات المزيفة في السودان خلال العام 2018 مقارنة بعام 2017. وفقا لتقرير من بنك السودان المركزي، فإن مخاوف تزييف العملة زادت مع طرح العملات الجديدة من فئة 100 و200 جنيه.

ووفقا لخبراء، فإن تزييف العملة يزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، وبالتالي يرفع من معدلات التضخم.

ويعد تزييف العملة إحدى الجرائم التي تصنف ضمن جرائم غسل الأموال، والتي تؤثر سلباً على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، كما تؤدي إلى ضياع ثروات الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات ترويج العملات المزيفة.

ونظم بنك السودان المركزي منتدى اقتصاديا للتعريف بالعلامات التأمينية في العملات الجديدة من فئات 100 و200 جنيه.ووفقا لخبراء، فإن أغلب الجمهور في السودان يجهلون العلامات التأمينية للعملات الجديدة، في وقت تعتبر فيه التوعية بهذه العلامات خط الدفاع الأول في الحماية من مخاطر التزوير والتزييف للعملة.

و قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن السلطات الأمنية أثبتت دخول كميات كبيرة من العملات الورقية المزورة .

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وذكر هيثم أن تلك العملات أنتجت وطبعت في الخارج وكانت مزورة بدقة عالية الجودة، وطالب الخبير الاقتصادي بجهاز كشف تزوير أو تزييف العملات بالعدسة على أن يوجد بالجهاز عدسة مكبرة لرؤية تفاصيل الورقة النقدية .

وقال هيثم إن الأجهزة التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية تعمل على جميع أنواع العملات الورقية العربية والأجنبية، وتظهر علامات تأمين العملة وعجينة الورقة وألوانها .

وأضاف وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن أية مؤسسة تتعامل بالعملات بصفة يومية أو مستمرة كمعارض السيارات وشركات المقاولات ومكاتب الصرافة والتجار والمطاعم والمستشفيات والمصانع ومحلات الذهب والمراكز التجارية وغيرها لابد من أن يتوفر لها مثل هذا الجهاز .

و أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لمنع البنوك من استخدام ماكينات وأجهزة لكشف العملات المزورة، لكونها مخالفة للمواصفات ولا تفي بالغرض. وفي ذات الوقت، حذرت إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية السودانية من خطورة تزييف الفئات الجديدة للعملة السودانية، فئتي 100 و200 جنيه، التي طرحت أخيرا لفك أزمة السيولة.

وقال البنك المركزي السوداني إن الكثير من الماكينات غير المطابقة للمواصفات المعنية بالكشف عن التزوير في العملات، منتشرة في معظم أسواق البيع في البلاد، ولا تقتصر على البنوك فقط، مشيرا إلى أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية من الأجهزة، ما قد يتسبب في انتشار العملات المزيفة في أوساط الناس.