وفاة شاب حرقاً داخل منزله

الحاج يوسف : تسنيم جدو

لقي شاب في العقد الثلاثين من عمره مصرعه حرقاً داخل غرفة بمنزلهما بمنطقة عد بابكر بشرق النيل، وتلقت شرطة التكامل بلاغاً بالحادثة، فور ذلك هرعت الى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات الفنية، ودون بلاغ تحت المادة (51)اجراءات الوفاة فيى ظروف غامضة، وقال مصدر (آخر لحظة ) : عند دخول الشرطة الغرفة مسرح الجريمة عثر على اسطوانة غاز سليمة لم تنفجر بعد، كما عثر على بعض الملابس و(المراتب)محروقة، وأن جار المجني عليه أوضح لشرطة النجدة عند التبليغ بالحادثة بانه سمع صوت انفجار، ومن ثم شاهد الحريق، وأن لحظة وقوع الحادثة لم يكن أحد بالمنزل سوى المجني عليه ، وتم أخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ومازالت الشرطة تحقق في الحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة