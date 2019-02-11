برلماني: لا يجب اتهام السودان بدولة الإرهاب إلا بأدلة ومستندات

اخبار الخليج 365 365/ قال النائب سلامة الرقيعي، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن أمريكا اتخذت سياسة التهديد من خلال المنظمات الدولية، حيث قامت أمريكا بوضع السودان من بين الدول الراعية للإرهاب حسب تعديلاتها السياسية.

وأشار "الرقيعي" إلى أن السودان دولة عربية وعضو المنظمة الأممية، ولا يجب اتهامها برعاية الإرهاب إلا بأدلة وأسانيد، فالسودان بوضعها الحالي بعد انفصال الشمال والجنوب تنشد الاستقرار والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح مطلبًا من الشعوب العربية وليس جامعة الدول العربية، خاصة أن وضع السودان على قائمة الإرهاب جاء فرضا عليها من أمريكا والتي تريد أن تفرض سيطرتها على الإرهاب من خلال استخدامها لحق الفيتو في مجلس الأمن.

وكان قد أكد البرلمان العربي أحقية جمهورية السودان في الانخراط بشكل كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجها السياسي والاقتصادي، على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتبارها دولة كبيرة ومحورية.

كما أكد البرلمان في ختام جلسة الاستماع التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول “رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب”، على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات جمهورية السودان إقليميًا ودوليًا لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما أن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن فى محيطه الإقليمي وفي العالم.