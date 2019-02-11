صلاح يقترب من تحطيم الرقم القياسي لأسطورة إنجلترا

اخبار الخليج 365 365/ صار النجم الدولي المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، على وشك تحطيم الرقم القياسى الخاص بالأسطورة الإنجليزية آلان شيرار، الذي حققه مع فريق بلاكبيرن روفرز الإنجليزي خلال فترة التسعينيات ببطولة الدورى الإنجليزى.

وتمكن الدولي المصري صلاح من تسجيل هدف لصالح ليفربول في مرمى بورنموث، خلال تلك المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للريدز، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى الإنجليزى.

الجدير بالذكر أن صلاح رفع رصيده من الأهداف إلى 49 هدفاً سجلها خلال 62 مباراة خاضها مع ليفربول بالدورى الإنجليزى، ويحتاج "مو" لتسجيل هدف وحيد من أجل الوصول إلى الهدف الـ50.

ويصل الرقم القياسى للاعب إلى 50 هدفًا فى أقل عدد من المباريات لنادٍ واحدٍ هو 66 مباراة، وهو الرقم الذى يحمله آلان شيرار مع بلاكبيرن روفرز.