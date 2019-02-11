حارس دورتموند: تير شتيجن يقدم مستوي رائع مع برشلونة

أشاد رومان بوركي، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بحارس فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يقدم مستويات رائعة مع البارسا.

وقال حامي عرين متصدر الدوري الألماني: "تير شتيجن هو أفضل حارس في أوروبا في الفترة الحالية ومنذ فترة طويلة".

وأضاف: "أنا أتابع برشلونة لمشاهدة تير شتيجن يلعب أنا معجب جدا بثقته في اللعب وكيفية إتخاذه للقرارات الرئيسية كما أنه يملك أسلوب لعب فريد من نوعه وهذا ما يلهمني".