اتفاق الخرطوم وكيجالي علي دعم السلام بـ"بانغي"

بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره الرواندي، بول كاغامي، رئيس الاتحاد الأفريقي لدورته الماضية ، إمكانية دعم ومساندة عملية السلام والاستقرار في أفريقيا الوسطى خاصة وأن رواندا تعد الدولة الأساسية في بعثة حفظ السلام في بانغي.

وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن اللقاء تم على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفاد إنه بحث الدور الذي يمكن أن يقوم به الجانبان السوداني والرواندي لمساندة القوات الرئاسية في أفريقيا الوسطى حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه لتوفير الأمن والاستقرار المطلوبين لتنفيذ الاتفاقية.

وأضاف وزير الخارجية أن الرئيسين تشاورا باستفاضة حول هذه المسائل واتفقا على الترتيبات العملية التي يمكن أن يدخلا فيها.

وأشار الدرديري إلى أن اللقاء تناول بالبحث الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس كاغامي في مجال إصلاح الاتحاد الأفريقي وأهمية تعزيز هذه الجهود في الدورة المقبلة للاتحاد.