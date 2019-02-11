أجلت محكمة ماليزية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق بتهم تتعلق بفضائح تقدر بمليارات الدولارات في صندوق الدولة.
وقال هارفيندر جيت سينغ، أحد محامي نجيب لـ"رويترز"، في رسالة قصيرة، إن محكمة الاستئناف وافقت على تأجيل المحاكمة حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف". مضيفًا، أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة أو الاستئناف.
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإن محاميي "نجيب" تقدموا بطلب الأسبوع الماضي ليبقىوا في المحاكمة ريثما يستأنف الحكم الصادر عن محكمة أدنى بإحالة بعض التهم إلى محكمة كوالا لمبور العليا.
وقد دفع بأنه غير مذنب في عشر تهم بالخرق الجنائي للثقة، وغسيل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، وأن من المقرر أن تبدأ محاكمته يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.