البشير وآبي يبحثان تعزيز علاقات السودان وإثيوبيا

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي احمد، يوم الاثنين، ترقية العلاقات الثنائية في كافة المجالات وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وناقش الرئيسان خلال اجتماع عقد علي هامش القمة العادية للاتحاد الافريقي التي استضافتها اديس ابابا، مقترح انطلاق اجتماعات لجنة الحدود المشتركة والمضي قدما في تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود بين البلدين ووضع النقاط وترسيمها.

واكدا خلال الاجتماع أهمية ترقية التعاون الإقتصادي بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية واللجنة التنسيقية العليا.

وبحث الطرفان الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم خاصة في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطي وسبل دعم وتعزيز المصالحات بين دول المنطقة.