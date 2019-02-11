الحرس الثوري الإيراني يهدد ويوجه دعوة للقوات الأمريكية في المنطقة

قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران "ستعاقب بحزم" المعتدين الذين يهاجمون البلاد.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، خلال تجمع حاشد يحتفل بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية: "وصلت إيران الإسلامية إلى مستوى، لحماية حدودها بقدراتها العسكرية الفعالة وستعاقب بحزم أي معتد"، وذلك وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف شريف: "بعد الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية) تم تعزيز قوتنا الدفاعیة ولدينا القدرة على معاقبة العدو".

بدوره، قال الجنرال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران لن تسحب قواتها من المنطقة ورفض الدعوات الأمريكية بضرورة كبح نفوذ طهران الإقليمي.

وأضاف: "لا يمكن أن يطلب منا العدو الرحيل عن المنطقة. هم يجب أن يغادروا المنطقة، سنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم".

وعرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، مجموعة من الصورايخ الباليستية التي تمتلكها القوات، خلال مسيرات الاحتفال في طهران بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإيرانية. وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الصواريخ التي تم عرضها من قبل الحرس الثوري في المسيرات هي "قدر" و"قيام" و"ذوالفقار".

وانطلقت، المسيرات الحاشدة، صباح اليوم، بمشاركة جماهيرية مليونية في العاصمة طهران، وكافة أنحاء البلاد للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة.