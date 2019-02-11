قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين المتظاهرين والأمن بهايتي

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى العاصمة بورت أوبرنس وعدة مدن آخرى بأنحاء هايتى، اليوم الاثنين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن آلاف المتظاهرين المناهضين لسياسات التقشف استكملوا تظاهراتهم لليوم الرابع على التوالى، مضيفة أنهم ألقوا الحجارة وأحرقوا إطارات السيارات فى إطار الضغط على الرئيس جوفينيل مويز للتنحي.
واضطرت حالة الاضطراب التى تسود البلاد رؤساء عدد من المدن إلى إلغاء احتفالات الكرنفال المقررة فى بداية مارس المقبل.
يذكر أن جماعات المعارضة دعت إلى التظاهرات بعدما أفاد تقرير محكمة بأن مسؤولين ووزراء سابقين استغلوا قروض التطوير المقدمة من فنزويلا إلى هايتى فى 2008، مشيرا إلى أن الرئيس ربما تورط فى المخالفات.
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