حفل زفاف ونمر.. هنا أغرب مشاهد تظاهرات السودان (تقرير)

عدة مشاهد غريبة شهدتها تظاهرات السودان، طيلة الأسابيع الماضية، التي إنطلقت فيها احتجاحات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، إعتراضًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وأول تلك المشاهد الغريبة، عقد حفل زفاف وسط التظاهرات بين المواطنين لسامح وجوهرة، وانقلبت التظاهرات في ذلك اليوم إلى ما يشبه العرس.

الأمر يقف عند تلك اللحظة، فنشر عدد من أصحاب المحلات الكبيرة ومراكز التجميل عبر صفحاتهم الرسمية "بفيسبوك" هدايا مقدمة للعريس سامح الذي أصيب في عينه اليمنى جراء التظاهرات التي شهدتها مدينة الخرطوم يوم 17 يناير الماضي بمنطقة بري ونقله على إثرها إلى مستشفى رويال كير وعروسته جوهرة التي تحقق طلبها بإكمال مراسم الزواج وعقد قرانها داخل المستشفى بعد ما قرر الأطباء إكمال علاجه خارج السودان.

وكانت في مقدمة الهدايا مجموعة “بولو فرينزي ” المتخصصة في مجال تصميم الملابس الرجالية وفقاً للمواصفات العالمية، نشرت عبر صفحتها الرسمية صورة للعروسين سامح وجوهرة وكتبت : "بكل تواضع نهديك كامل احتياجات يوم الزفاف ليست هدية وأنما واجبنا".

كما قدمت صاحبة مركز التجميل "قصر الملكات" بالخرطوم الرياض سماح علي،حنة العرس للعروسة وكتبت منشور بصفحتها الرسمية : "بواجب وليس هدية أتمنى تعتبرني أختك وتقبلي من المركز حنة العرس وأي حاجة تانية تحت الخدمة – تنورينا"، ونشرت خبيرة التجميل ولاء قاسم، في حسابها الرسمي بفيسبوك: " بقدر فرحتنا بعقدكم هدية متواضعة مني مكياج الجرتق والحنة كامل".

كما فاجأت سيدة سودانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها والمتظاهرون الذين يدعون لإسقاط النظام الحاكم على السوشيال ميديا بصورة حققت شهرة واسعة ووجدت حظها من التداول خلال يوم الأحد.

وقد ظهرت السيدة وهي متنكرة بوجه "نمر" وترتدي ثوب سوداني وضعت عليه صورة "نمر" شرس وتقف على بوابة احد المنازل.

وكتبت المرأة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي على الثوب "مواكب ما بتتراجع تاني" وهي إحدى أشهر العبارات التي ظل يستخدمها ثوار السودان في ثورتهم التي يطالبون فيها بإسقاط النظام الحاكم.

وأكد محللون داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة أقدمت على الظهور الغريب للتمويه حتى لا يتم التعرف عليها ولإلهاب حماس الثوار داخل مواقع التواصل.