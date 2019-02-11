السودان يبحث استقطاب دعم المانحين لمشروعات البيئة

وبحث وزير الدولة بالمجلس لدى لقائه بعثة البنك الدولي برئاسة، تريزا هارت، رئيس فريق العمل بواشنطن، مجالات البيئة المختلفة خاصة مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأفاد جابر ان اللقاء ناقش تجهيزات المرحلة الثالثة لمشروع الإدارة العامة للموارد الطبيعية بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية.
ووجه الوزير إدارة المشروع والمجلس بالمتابعة، وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل "الخرطوم والقضارف والمناطق المتأثرة بتغير المناخ"، وقال إنه لابد من أن تتكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات والمجتمع للحفاظ على البيئة.
وأكد أن المجلس القومي للبيئة لديه رؤية واضحة لمعالجة قضايا البيئة بالبلاد وملزم بتحقيق أهدافها حماية للموارد الطبيعية.وأضاف أن السيدة تريزا هارت رئيسة بعثه العمل بواشنطن أكدت استمرارية دعم البنك الدولي للمشروع من خلال تنفيذ المرحلة الثالثة.
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