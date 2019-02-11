مطالبات بإنشاء حاضنة لمشروعات الشباب بـ"كل ولاية"

وأضاف عبد العزيز في ورقة قدمها في ورشة عمل بعنوان "التمويل ومشروعات الشباب بين السياسات والقرارات"، ان الورشة هدفت لتحديد وتصنيف القرارات الرئاسية الاخيرة المتعلقة بتشغيل الشباب وتحديد السياسات والقوانين واللوائح التي تؤثر فيها القرارات .
وأشار الي أن قرارات الرئيس تمثلت في تحديد هامش فائدة لا يتجاوز الـ5% والزام البنوك باستيفاء نسبة الـ12% من المحفظة المخصصة للتمويل الاصغر او تحويلها للبنوك العاملة في المجال واستخدام صيغ التمويل الاخرى وتوفير الارض.
واوضحت الورقة أن السياسة السارية بمقتضي القانون الضريبي ولوائحة الضريبة للقيمة المضافة علي القطاع الزراعي والورق والمطبوعات صفر% وعلي قطاع الاتصالات 35%، وعلي التبغ والسجائر 40% اما باقي القطاعات فتبلغ17%.
ولفتت الورقة الي ان الاعفاء الضريبي علي القيمة المضافة حسب طبيعة الضريبة تكون لقطاع اولسلعة معينة وليس لشخص اعتباري كما دعت الورقة الى توفير الارض لصغار المستثمرين واعادة توطيف الاراضي غير المستغلة مشيرة الي ان سلطة الاعفاء لوزير المالية والاقتصاد .و أشارت الورقة الي ان التاجر الذي يصدر الفاتورة هو مجرد محصل للضريبة نيابة عن ديوان الضرائب ولتحديد التكلفة علي المتمول لابد من تحديد جهة تسدد نيابة عنه اما تبرعا أودعما او كدين واجب السداد.
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