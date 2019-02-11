زيسكو يصل غانا والاشانتي يتوعده

وصلت بعثة فريق زيسكو يونايتد الزامبي إلى غانا لمواجهة فريق الاشانتي كوتوكو الغاني مساء بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية” في المجموعة التي تضم الهلال السوداني وناكانا الزامبي، وسيختتم الفريق الزامبي ومتصدر المجموعة الثالثة تدريباته التحضيرية مساء الغد في حين توعد اكونور مدرب فريق الاشانتي كوتوكو فريق زيسكو الزامبي بالخسارة، وقال إن خيارهم الوحيد عقب الخسارة من الهلال يتمثل في كيفية العمل على إسقاط زيسكو قبل ملاقاة مواطنه فريق ناكانا الذي سيستضيف الهلال الأربعاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة الكونفيدرالية ستشهد صراعاً مثيراً في ظل رغبة الاشانتي كوتوكو وناكانا الزامبي في تعويض خسارتيهما من الهلال السوداني وزيسكو.