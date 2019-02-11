الهلال يرفع التمام في لوساكا ويغادر إلى معقل نكانا

أدى فريق الهلال صباح اليوم بملعب “زاناكو” في العاصمة الزامبية لوساكا مرانه الرئيسي إستعداداً لمواجهة “ناكانا” الزامبي عصر بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثانية لمرحبلة المجموعات بمسابقة الكونفدرالية، وإشتمل تمرين الهلال على تدريبات قوية شارك بها (24) لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وإستمرت المناورة الرئيسية لساعتين نفذ خلالها التونسي إراد الزعفوري وطاقمه المعاون تدريبات متنوعة ما بين التمارين البدنية والفنية التكتيكية، وقد رسم الإطار الفني العديد من التدريبات التكتيكية خلف الأبواب المغلقة من وسائل الإعلام الزامبية، وشهد الجزء الأخير من المران إجراء تقسيمة قوية بين المرشح والمرابط شهدت تسجيل عودة قوية للكابتن عبد اللطيف بوي وإدريس إمبومبو إضافة لمحمد موسى الضي وشرف الدين شيبوب.

وعقب نهاية المران الرئيسي لفريق الهلال غادرت بعثة الأزرق عبر الطيران الداخلي إلى مدينة إندولا في رحلة تستغرق حوالي نصف ساعة، ومنها ستتحرك البعثة براً إلى مدينة كيتوي التي تقرر أن تستضيف مباراة الهلال وناكانا الزامبي عصر الاربعاء، حيث سيختتم الهلال تمارينه التحضيرية بملعب المباراة عصر الثلاثاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)