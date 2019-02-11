بالفيديو.. “دولارات وذهب” لدعم التظاهرات السودانية

أظهر فيديو على “يوتيوب” بعض من السودانيين بمدينة دالاس تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، يعملون نفير لجمع كل الأشياء من “نقود وذهب وساعات” لدعم التظاهرات بالسودان. Advertisements وبحسب أخبار الخليج 365 نظمت مجموعات أطلق عليها (تجمع المهنيين السودانيين) مظاهرات في العاصمة وبعض مناطق البلاد التي اندلعت في 19 ديسمبر/من العام الماضي، تطالب برحيل النظام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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