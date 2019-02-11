العثور علي طفل حيا بعد مكوثه اربعة ايام داخل بئر ببربر

في حادثة غريبة وصفها اخصائي الاطفال الشهير بعطبرة الدكتور حسن سليمان بالمعجزة، تم العثور علي الطفل عيسي الصادق داخل بئر مهجور بمنزل الاسرة وهو حي بعد اختفائه لمدة أربعة ايام .

وذلك بمنطقة النبوية جنوب محلية بربر. وتعود التفاصيل الي اختفاء الطفل عيسي الصادق البالغ من العمر ثلاث سنوات وثلاثة اشهر عندما كانت الاسرة مشغولة في وفاة جده لامه الاستاذة اقبال احمد موسي الموظفة باذاعة ولاية نهر النيل بعطبرة والتي حدثت قبل ايام ..

وهبت منطقة النبوية عن بكرة ابيها تبحث عن الطفل ومنذ نهار الثلاثاء لم يتم العثور عليه الا منتصف نهار الجمعة داخل بئر مهجورة في المنزل وذلك بعد اصرار من احدى خالاته بضرورة فتح البئر وتقول والدته الاستاذة اقبال احمد موسي …فقدنا الامل في العثور عليه .

حتي جاء نهار الجمعة والشمس في كبد السماء حيث جاءت احدى خالاته واشارت علينا ان نبحث عنه داخل بئر مهجورة بالمنزل كانت في السابق منبعا للمياه وجفت ولكن استبعدنا الامر في البداية نسبة الي ان البئر مغطاة باطار وعليه (طشت) وعليهما طوبة كبيرة الحجم وبعد اصرارها قمنا باذاحة اللستك والطشت فظهرت ارجل ابني عيسي فنزل احد الرجال داخل البئر فوجد عيسي بداخلها فتم اخراجه واسرعنا به صوب مستشفي عطبرة .

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وبالفحص اتضح انه يعاني من التهاب بالكلي ونقص حاد في السوائل وبحمد الله تم التعامل معه بصورة طبية ممتازة حتي تحسنت حالته وصار يتكلم كما كان وبحمد الله لم يصب جسمه بجروح تذكر اثر السقوط داخل البئر.. وفجرت الام المفاجأة وهي تقول كان عيسي يرتدي بجامة برتغاليه وعند العثور عليه في البئر وجدوه كما ولدته ولم يعثروا علي البجامة داخل البئر.

وقال الاختصاصي الاطفال بحسب صحيفة الدار حسن سليمان والذي تصادف وجوده في العنبر متابعا للحالة ذكر بان ما حدث معجزة وان عدم شرب طفل في سنه للماء كل هذه المدة كفيل بان يودي بحياته للموت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)