شاب يقتل صديقه بسبب كرسي بائعة شاي

حددت محكمة دار السلام جلسة لإيداع المرافعات الختامية وجلسة للنطق بالحكم وذلك في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي .

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الي حدوث خلاف بين المتهم والمجني عليه حول أحقية كل منهم في الجلوس في كرسي خاص ببائعة شاي ليتطور النقاش بينهما الي مشاجرة تمكن الحضور من فضها وفي اليوم الثاني تصادف مرور المجني عليه في طريقه لتناول الإفطار ليقوم المتهم واثنان معه بالتعدي علي المجني عليه بالسكين .

نقل علي إثرها لتلقي العلاج إلا أنه توفي الي رحمة مولاه وبحسب صحيفة الدار بتحويل البلاغ للمحكمة قامت بسماع قضيتي الاتهام والدفاع الي أن حددت جلسة إيداع المرافعات والنطق بالحكم حيث مثل الاتهام الأستاذ مزمل موسي أحمد المحامي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)